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Впервые с февраля в России выявили более 14 тысяч заразившихся COVID-19

Даня Виттиг
54 минуты назад
За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это максимум с 15 февраля. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Впервые с февраля в России выявили более 14 тысяч заразившихся COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862). Наименьшее — в Еврейской автономной области (6), Магаданской области (5) и Чукотском автономном округе (1).
Самая тяжелая обстановка с коронавирусом складывается в Москве. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что коронавирус мутировал.
Коронавирус,Правительство Москвы,
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