Впервые с февраля в России выявили более 14 тысяч заразившихся COVID-19

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это максимум с 15 февраля. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862). Наименьшее — в Еврейской автономной области (6), Магаданской области (5) и Чукотском автономном округе (1).
Самая тяжелая обстановка с коронавирусом складывается в Москве. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей.