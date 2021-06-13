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Врач объяснила необходимость новых ограничений из-за COVID-19

Даня Виттиг
18 минут назад
Главный врач московской поликлиники 2 Наталья Шиндряева объяснила необходимость введения новых ограничений, которые вновь введены на фоне распространения коронавируса. Ее слова передает «Вечерняя Москва».
Врач объяснила необходимость новых ограничений из-за COVID-19
Фото: depositphotos depositphotos
«Меры, которые вводятся в Москве, в первую очередь позволят снизить контактность, разорвать цепочку передачи вируса», — сказала медик, добавив, что это особенно важно в период роста заболеваемости.
Шиндряева подчеркнула, что коронавирус никуда не пропал, он не щадит даже молодежь. На длинных выходных врач посоветовала всем россиянам вакцинироваться от COVID-19.
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