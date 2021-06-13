Врач объяснила необходимость новых ограничений из-за COVID-19

Главный врач московской поликлиники 2 Наталья Шиндряева объяснила необходимость введения новых ограничений, которые вновь введены на фоне распространения коронавируса. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

Шиндряева подчеркнула, что коронавирус никуда не пропал, он не щадит даже молодежь. На длинных выходных врач посоветовала всем россиянам вакцинироваться от COVID-19.