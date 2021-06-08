Как недосып повышает риск заражения COVID-19

Продолжаем нашу совместную рубрику с Департаментом здравоохранения Москвы. Сегодня на вопросы читателей о коронавирусной инфекции отвечает врач общей практики городской поликлиники 220 Александр Королев

Фото: Из личного архива Александра Королева Из личного архива Александра Королева

— Что может повысить риск заражения коронавирусом?

— Во-первых, риск выше у тех, кто чаще общается с большим количеством людей, так как у них больше возможностей встретиться с возбудителем заболевания. Это работники сферы услуг, торговли, учителя, врачи и другие.

Ну и просто все те, кто много времени проводит в общественных местах — ходит по кафе, барам и дискотекам, торговым центрам. Также выше риск заболеть у тех, у кого в силу каких-то причин ослаблены защитные функции организма — это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. И стоит напомнить, что иммунитет также может снизиться из-за стрессовых условий для организма — переохлаждение, неправильное питание, недостаточно активный образ жизни, недосып и другие.

Всем этим людям обязательно нужно вакцинироваться, ведь только прививка может защитить от коронавируса и его осложнений. То есть если вы, предположим, старше 60, или работаете официантом, или у вас сахарный диабет, или вы часто ходите в бары, театры, то вакцинироваться нужно обязательно.

— А как могут защититься те, кто по каким-либо причинам не может вакцинироваться?

— Например, дети, люди с обострением хронических заболеваний и другие. В большинстве случаев заражение коронавирусной инфекцией происходит воздушно-капельным путем. То есть человек заражается от другого человека. И, следовательно, чтобы защитить того, кто по каким-либо причинам не может вакцинироваться, нужно минимизировать возможность столкновения с зараженным человеком. А для этого нужно вакцинироваться близкому окружению — родственникам, коллегам, друзьям. По сути, так и работает популяционный иммунитет. Ну и, конечно, не нужно забывать про важность использования масок и соблюдение социальной дистанции.

— Обычно на разработку одной вакцины требуется несколько лет, а препараты от коронавирусной инфекции создали быстрее. Значит ли это, что их применение опасно и неэффективно?