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Ученые заявили об искусственном происхождении коронавируса

Medical Noteиещё 1
1 час назад
У SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.
Ученые заявили об искусственном происхождении COVID-19
Фото: Medical NoteMedical Note
Ученые нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Генетики часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов. Это своего рода сигнал о том, что вставка сделана в лаборатории, говорится в статье.
CGG-CGG крайне редко встречается в природе. По словам авторов исследования, естественные коронавирусы SARS или MERS не обладают этой последовательностью.
«Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает», — цитирует ученых РИА Новости.
По их словам, сторонники естественного происхождения SARS-CoV-2 должны пояснить, почему вирус во время мутации и рекомбинации выбрал двойную CGG — наименее предпочтительную последовательность.
Источник: РИА Новости
Коронавирус,Wall Street Journal,РИА Новости,
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