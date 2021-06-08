Ученые заявили об искусственном происхождении COVID-19

У SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Фото: Medical Note Medical Note

Ученые нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Генетики часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов. Это своего рода сигнал о том, что вставка сделана в лаборатории, говорится в статье.

CGG-CGG крайне редко встречается в природе. По словам авторов исследования, естественные коронавирусы SARS или MERS не обладают этой последовательностью.

«Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает», — цитирует ученых РИА Новости.