Хроники: Белоусов исключил третью волну COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
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Около 1,5 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в палатах реанимации, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Организаторы «Нашествия» объявили о новых правилах для посетителей фестиваля 3 июня. Чтобы попасть на него, понадобится не только билет, но еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, либо сертификат о вакцинации.
Третьей волны коронавируса в России не ожидается, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов
. Его цитирует РИА Новости в субботу, 5 июня.
Ранее в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко
заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов России. По его оценке, в настоящий момент доля россиян с иммунитетом к COVID–19 «неплохая».
Власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного количества россиян до 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой греческий правительственный вестник.
Вторая волна распространения коронавируса стала серьезной проблемой для многих стран, в том числе и для Тайваня. Жители страны не ограничиваются традиционными методами профилактики COVID-19, среди которых вакцинация, ношение масок и регулярная дезинфекция рук, но и придумывают свои, порой весьма оригинальные способы.