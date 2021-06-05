Хроники: Белоусов исключил третью волну COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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РИА Новости

Около 1,5 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в палатах реанимации, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения Михаил Мурашко.

ТАСС

Организаторы «Нашествия» объявили о новых правилах для посетителей фестиваля 3 июня. Чтобы попасть на него, понадобится не только билет, но еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, либо сертификат о вакцинации.

РИА Новости

Третьей волны коронавируса в России не ожидается, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов . Его цитирует РИА Новости в субботу, 5 июня.

Ранее в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов России. По его оценке, в настоящий момент доля россиян с иммунитетом к COVID–19 «неплохая».

Lenta.ru

Власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного количества россиян до 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой греческий правительственный вестник.

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