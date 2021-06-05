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Жительница Тайваня нашла необычный способ борьбы с коронавирусом

Слово и Дело
5 июня 2021
Вторая волна распространения коронавируса стала серьезной проблемой для многих стран, в том числе и для Тайваня. Жители страны не ограничиваются традиционными методами профилактики COVID-19, среди которых вакцинация, ношение масок и регулярная дезинфекция рук, но и придумывают свои, порой весьма оригинальные способы.
Жительница Тайваня нашла странный способ борьбы с COVID-19
Фото: pixabay.compixabay.com
Так, одна из местных жительниц нашла, как обезопасить от болезни своего сына-подростка. Женщина обратила внимание, что в последнее время мальчик стал все чаще гулять на улице и общаться с большим количеством людей. Тогда мать она решила пойти нестандартным путем и записала ребенка к парикмахеру.
Женщина договорилась с мастером по волосам, и тот вместо современной стрижки сделал мальчику прическу, с которой тому будет стыдно показаться на улице. Парикмахер сбрил с головы у подростка верхнюю часть волос, сделав его похожим на лысеющего старика. Жительница Тайваня посчитала, что именно непрезентабельный внешний вид заставит ее сына какое-то время не выходить из дома, благодаря чему у него будет больше шансов не заразиться коронавирусом.
В свою очередь в России запустили производство нового препарата от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Коронавирус,COVID-19,
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