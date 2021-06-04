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Хроники коронавируса: главные новости за 5 июня

Диана Товсепова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: создан новый препарат-блокатор
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Названо условие для обязательной вакцинации в РФ

Стало известно, какой фактор станет определяющим для того, чтобы сделать вакцинацию в России обязательной. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал доктор биологических наук, профессор кафедры «вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
Как заявил врач, пока что ситуация с распространением коронавируса в стране не является критической, но определенно она тревожит и "расслабляться рано".

Выявлены штаммы COVID-19, поражающие вакцинированных

Три штамма нового коронавируса, которые поразили уже прошедших вакцинацию людей, выявили врачи в Индии. Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на исследование института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.
Ученые уточнили, что всего в Индии выявили 63 случая так называемой прорывной инфекции. 36 человек из них прошли полный курс вакцинации, а остальные 27 — получили только первую дозу вакцины.

Разработан новый препарат, подавляющий COVID-19

Медики сообщили, что новый экспериментальный препарат TEMPOL является многообещающим пероральным противовирусным средством для лечения коронавируса. Такой вывод сделали Ученые Национальных институтов здоровья.
TEMPOL ограничить заражение SARS-CoV-2, ослабляя активность вирусного фермента, который называет РНК-репликазой.

На Бали ждут туристов уже летом

Власти Индонезии ожидают, что иностранные туристы вернутся на острова в июле, сообщает "Турпром".
Так, страна, согласно пресс-релизу министерства туризма и креативной экономики страны, откроется для гостей в июле 2021 года.
Коронавирус,Алексей Аграновский,МГУ,
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