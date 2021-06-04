Хроники коронавируса: создан новый препарат-блокатор

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Алексей Аграновский. Стало известно, какой фактор станет определяющим для того, чтобы сделать вакцинацию в России обязательной. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал доктор биологических наук, профессор кафедры «вирусология» Института имени Белозерского МГУ

Как заявил врач, пока что ситуация с распространением коронавируса в стране не является критической, но определенно она тревожит и "расслабляться рано".

Три штамма нового коронавируса, которые поразили уже прошедших вакцинацию людей, выявили врачи в Индии. Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на исследование института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Ученые уточнили, что всего в Индии выявили 63 случая так называемой прорывной инфекции. 36 человек из них прошли полный курс вакцинации, а остальные 27 — получили только первую дозу вакцины.

Медики сообщили, что новый экспериментальный препарат TEMPOL является многообещающим пероральным противовирусным средством для лечения коронавируса. Такой вывод сделали Ученые Национальных институтов здоровья.

TEMPOL ограничить заражение SARS-CoV-2, ослабляя активность вирусного фермента, который называет РНК-репликазой.

Власти Индонезии ожидают, что иностранные туристы вернутся на острова в июле, сообщает "Турпром".