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Вирусолог назвал условие для введения обязательной вакцинации от COVID-19 в России

Вечерняя Москва
4 часа назад
Необходимость введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции может возникнуть в том случае, если число заболевших достигнет показателей Индии. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал доктор биологических наук, профессор кафедры «вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
Названо условие для обязательной вакцинации в РФ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По его словам, сейчас ситуация с COVID-19 в России не критическая, но «тревожная, и расслабляться рано».
«Вводить принудительную вакцинацию сейчас опасно, — отметил он. — Это, можно сказать, допустимо лишь в том случае, если у нас прирост по количеству заразившихся достигнет показателей Индии».
В то же время специалист отметил, что поголовный отказ от укола может «привести к плачевной статистике».
Коронавирус,Алексей Аграновский,МГУ,
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