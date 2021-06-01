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Хроники коронавируса: главные новости за 1 июня

Диана Товсепова
6 часов назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: доказан долгий иммунитет после ковида
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Азии

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На западе Японии, в городе Коби, у пациента обнаружили новый опасный штамм COVID-19. Об этом сообщили местные СМИ.
Как отмечается, 50-летний зараженный мужчина территорию страны не покидал, поэтому врачи решили, что мутация развилась в его организме. Генетический анализ доказал, что этот штамм произошел от британского. Об этом сообщает "Рамблер".

Доказан долгий иммунитет после выздоровления от COVID-19

Повторное заражение коронавирусом после выздоровления случается относительно редко, а иммунитет против инфекции сохраняется долгое время. Об этом говорится в исследовании итальянских ученых.
Ученые проанализировали данные более 15 тысяч человек и выявили 1579 положительных результатов на коронавирус. 3,9 % изначально здоровых людей через год поле этого заразились коронавирусом, и только 0,31% (пять человек), переболевших ковидом, перенесли второе заражение.

Иммунолог рассказал о рисках передачи коронавируса от кошки и комара

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал риске передачи коронавируса от домашних питомцев и насекомых, передает портал «Царьград».
Ведущая программы «Вакцина правды» Олеся Лосева затронула тему, являются ли домашние питомцы и насекомые переносчиками коронавирусной инфекции. На этот вопрос постарался ответить иммунолог Николай Крючков.

Франция возобновила выдачу шенгенских виз россиянам

Стало известно о возобновлении визовыми центрами Франции выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Франции в Москве.
Уже с 1 июня можно будет запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19. Также россияне смогут подать заявки на долгосрочные студенческие визы на 2021-2022 учебный год и заявление на долгосрочные визы профессионального пребывания и визы для воссоединения семьи. На другие типы краткосрочных виз запросить разрешение пока нельзя.

Еще одна европейская страна открылась для туристов

Власти Румынии, которая считается популярной среди туристов европейской страной, снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса, и разрешают въезд иностранным путешественникам с 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Для въезда в республику путешественникам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус или предоставить справку о наличии антител. Еще одним способом пересечения границы может быть полная вакцинация от COVID-19.
Коронавирус,Олеся Лосева,Николай Крючков,Царьград ТВ,
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