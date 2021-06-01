Хроники коронавируса: доказан долгий иммунитет после ковида

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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На западе Японии, в городе Коби, у пациента обнаружили новый опасный штамм COVID-19. Об этом сообщили местные СМИ.

Как отмечается, 50-летний зараженный мужчина территорию страны не покидал, поэтому врачи решили, что мутация развилась в его организме. Генетический анализ доказал, что этот штамм произошел от британского. Об этом сообщает "Рамблер".

Повторное заражение коронавирусом после выздоровления случается относительно редко, а иммунитет против инфекции сохраняется долгое время. Об этом говорится в исследовании итальянских ученых.

Ученые проанализировали данные более 15 тысяч человек и выявили 1579 положительных результатов на коронавирус. 3,9 % изначально здоровых людей через год поле этого заразились коронавирусом, и только 0,31% (пять человек), переболевших ковидом, перенесли второе заражение.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал риске передачи коронавируса от домашних питомцев и насекомых, передает портал «Царьград».

Ведущая программы «Вакцина правды» Олеся Лосева затронула тему, являются ли домашние питомцы и насекомые переносчиками коронавирусной инфекции. На этот вопрос постарался ответить иммунолог Николай Крючков.

Стало известно о возобновлении визовыми центрами Франции выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

Уже с 1 июня можно будет запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19. Также россияне смогут подать заявки на долгосрочные студенческие визы на 2021-2022 учебный год и заявление на долгосрочные визы профессионального пребывания и визы для воссоединения семьи. На другие типы краткосрочных виз запросить разрешение пока нельзя.

Власти Румынии, которая считается популярной среди туристов европейской страной, снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса, и разрешают въезд иностранным путешественникам с 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости.