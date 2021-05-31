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В Роспотребнадзоре объяснили влияние коронавируса на слух

Lenta.ru
2 часа назад
Заложенность ушей — одно из часто встречающихся осложнений коронавируса. Причины его появления и влияние на слух объяснили в Роспотребнадзоре, передает «Российская газета».
В Роспотребнадзоре объяснили влияние коронавируса на слух
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В ведомстве рассказали, что в среднем ухе человека расположена евстахиева труба, отвечающая за нормализацию давления. Коронавирусная инфекция, как и другие респираторные вирусы, могут спровоцировать отек слизистой оболочки носоглотки, что приводит к сужению или полной закупорке евстахиевой трубы.
«В результате за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха или ушей», — рассказали в Роспотребнадзоре.
По мере улучшения состояния больного неприятные ощущения исчезают, но после заражения коронавирусом они длятся дольше обычного. Кроме того, иногда в евстахиеву трубу могут проникнуть бактерии, вызывающие воспаление и развитие тубоотита. Такое состояние может сопровождаться головными болями, в связи с чем надо обратиться к врачу-отоларингологу, так как тубоотит может привести к менингиту, энцефалиту и абсцессу головного мозга.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что у пациентов, переболевших COVID-19, увеличилась частота осложнений. По ее словам, они заключаются в тромбообразовании, сердечно-сосудистой патологии и ментальных нарушениях.
Коронавирус,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,Роспотребнадзор,"Российская газета",
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