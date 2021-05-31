В Роспотребнадзоре объяснили влияние коронавируса на слух

В ведомстве рассказали, что в среднем ухе человека расположена евстахиева труба, отвечающая за нормализацию давления. Коронавирусная инфекция, как и другие респираторные вирусы, могут спровоцировать отек слизистой оболочки носоглотки, что приводит к сужению или полной закупорке евстахиевой трубы.

По мере улучшения состояния больного неприятные ощущения исчезают, но после заражения коронавирусом они длятся дольше обычного. Кроме того, иногда в евстахиеву трубу могут проникнуть бактерии, вызывающие воспаление и развитие тубоотита. Такое состояние может сопровождаться головными болями, в связи с чем надо обратиться к врачу-отоларингологу, так как тубоотит может привести к менингиту, энцефалиту и абсцессу головного мозга.