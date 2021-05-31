Доказательства лабораторного происхождения COVID оказались ошибочными

Австралийский эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Катц (Meyerowitz-Katz) раскритиковал утверждения, якобы доказывающие лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Как пишет ученый в колонке на Science Alert, статья Далглейша и Соренсена допускает фактические ошибки и не может рассматриваться как серьезная научная публикация.

Согласно версии Далглейша и Соренсена, одним из основных «отпечатков», указывающих на искусственное происхождение вируса, оказался ряд из четырех положительно заряженных аминокислот, что якобы невозможно в природе. Однако известно, что, например, 3996 человеческих белков имеют как минимум один участок, где четыре положительно заряженные аминокислоты идут подряд. По мнению авторов статьи, которая пока не опубликована ни в одном из серьезных научных журналов, подозрительные свойства вируса являются доказательством того, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории.

В качестве еще одного довода Далглейш и Соренсен приводят то, что в Уханьском институте вирусологии проводили серии экспериментов с коронавирусами. Однако ученые по всему миру постоянно изучают коронавирусы, особенно после вспышек SARS-1 и MERS. Кроме того, в природе существуют еще не известные коронавирусы, которые могут потенциально стать зоонозами, то есть научиться переходить от животных к людям.

Как отмечают многие ученые, не исключена версия того, что коронавирус, первоначально существовавший в дикой среде, мог храниться в лаборатории, где и произошла утечка. Существуют свидетельства, делающие эту версию маловероятной, однако не опровергающие ее окончательно. Например, у исследователей, работающих в Уханьском институте вирусологии, не было антител к SARS-CoV-2, которые, скорее всего, обнаружились бы в случае утечки.

В настоящий момент у SARS-CoV-2 не было найдено каких-либо особенностей, которые указывали бы на его искусственное происхождение. Все необычные аминокислотные и РНК-последовательности характерны для коронавирусов, циркулирующих в дикой среде.