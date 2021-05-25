Врач оценил влияние COVID-19 на мужское здоровье

По словам Довгилева, у мужчин, перенесших коронавирус, наблюдается поражение репродуктивной функции. В течение трех месяцев после болезни им не рекомендуется планировать зачатие ребенка. Врач предполагает, что после принятия лекарственных препаратов от COVID-19 у мужчин меняется состав спермы, поэтому качество сперматогенеза ухудшается.