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Врач оценил влияние COVID-19 на мужское здоровье

Lenta.ru
4 часа назад
Кандидат медицинских наук, уролог высшей категории, врач урологического отделения Тверской областной клинической больницы Николай Довгилев заявил, что COVID-19 негативно влияет на репродуктивную функцию у мужчин, сообщает «Аргументы и факты».
Врач оценил влияние COVID-19 на мужское здоровье
Фото: Arnd Weigmann / ReutersArnd Weigmann / Reuters
По словам Довгилева, у мужчин, перенесших коронавирус, наблюдается поражение репродуктивной функции. В течение трех месяцев после болезни им не рекомендуется планировать зачатие ребенка. Врач предполагает, что после принятия лекарственных препаратов от COVID-19 у мужчин меняется состав спермы, поэтому качество сперматогенеза ухудшается.
«Моя медицинская практика также свидетельствует о том, что перенесенная инфекция обостряет хронические воспалительные заболевания урологического характера, в частности, простатит. Кроме того, в ряде случаев снижается эректильная функция», —подчеркнул Довгилев.
Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук описал последствия COVID-19 для интимной жизни. По мнению специалиста, COVID-19 ухудшает выработку тестостерона. Кульгавчук также не исключил ухудшение эректильной функции.
Коронавирус,Евгений Кульгавчук,Аргументы и Факты,
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