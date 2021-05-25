Врач оценил влияние COVID-19 на мужское здоровье

По словам Довгилева, у мужчин, перенесших коронавирус, наблюдается поражение репродуктивной функции. В течение трех месяцев после болезни им не рекомендуется планировать зачатие ребенка. Врач предполагает, что после принятия лекарственных препаратов от COVID-19 у мужчин меняется состав спермы, поэтому качество сперматогенеза ухудшается.
«Моя медицинская практика также свидетельствует о том, что перенесенная инфекция обостряет хронические воспалительные заболевания урологического характера, в частности, простатит. Кроме того, в ряде случаев снижается эректильная функция», —подчеркнул Довгилев.