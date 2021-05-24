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В ВОЗ назвали число умерших от коронавируса медработников

Газета.Ru
59 минут назад
Как минимум 115 тыс. медицинских работников в мире умерли из-за коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА "Новости".
В ВОЗ назвали число умерших от коронавируса медработников
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тыс. работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других",
- сказал он.
Гебрейесус также назвал врачей настоящими героями. Он подчеркнул, что зачастую медицинским работникам приходится работать в условиях, когда не хватает оборудования и лекарств. Кроме того, их работа часто недостаточно оплачивается и уважается, а условия труда небезопасны.
Ранее в еще одной стране число смертей от коронавируса превысило 300 тыс. Во всем мире число случаев коронавируса превысило 166 млн — на утро 22 мая выявлено 166 154 087 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 443 436 человек. Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.
Коронавирус,ВОЗ,РИА Новости,
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