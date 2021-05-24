В ВОЗ назвали число умерших от коронавируса медработников

Гебрейесус также назвал врачей настоящими героями. Он подчеркнул, что зачастую медицинским работникам приходится работать в условиях, когда не хватает оборудования и лекарств. Кроме того, их работа часто недостаточно оплачивается и уважается, а условия труда небезопасны.
Ранее в еще одной стране число смертей от коронавируса превысило 300 тыс. Во всем мире число случаев коронавируса превысило 166 млн — на утро 22 мая выявлено 166 154 087 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 443 436 человек. Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.