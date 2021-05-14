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Ученые признали возможность утечки коронавируса из лаборатории

Lenta.ruиещё 1
7 часов назад
Международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2, которая могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории. В официальном письме, опубликованном в журнале Science, исследователи призывают предпринять все усилия по установлению истинной причины вспышки COVID-19.
Ученые признали возможность утечки COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В мае 2020 года Генеральная Ассамблея ООН предложила ВОЗ вместе с китайскими учеными выяснить причину вспышки SARS-CoV-2. Китайская сторона предоставила экспертам данные и образцы, на основе которых специалисты определили сценарий инцидента в лаборатории как маловероятный, а зооноз (передача вируса от животных к человеку) с участием промежуточного хозяина как наиболее возможный. Однако обе возможности не были тщательно рассмотрены.
По мнению ученых, из-за того, что данных недостаточно, необходимо серьезно относиться к обоим сценариям и инициировать тщательное расследование, минимизируя конфликт интересов. Исследовательские лаборатории должны опубликовать данные, которые следует рассмотреть независимым экспертам. Авторы письма признают, что в начале эпидемии, несмотря на широкое распространение антиазиатских настроений, многие китайские врачи, ученые и журналисты помогали собрать объективную информацию о вирусе.
Коронавирус,ВОЗ,Генассамблея ООН,
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