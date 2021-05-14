Ученые признали возможность утечки COVID

Международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2, которая могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории. В официальном письме, опубликованном в журнале Science, исследователи призывают предпринять все усилия по установлению истинной причины вспышки COVID-19.