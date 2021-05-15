В России выявили 8790 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8790. Общее количество инфицированных достигло 4 931 691, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram -канале в субботу, 15 мая.

8790 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 15 мая

Больше всего случаев — 3073 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (749 случаев) и Московская область (671 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе (один и три случая соответственно).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 364 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 115 480 человек с подтвержденным диагнозом.