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В России выявили 8790 новых случаев коронавируса

Lenta.ruиещё 12
4 часа назад
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8790. Общее количество инфицированных достигло 4 931 691, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 15 мая.
В России выявили 8790 новых случаев коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
8790 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 15 мая
Больше всего случаев — 3073 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (749 случаев) и Московская область (671 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе (один и три случая соответственно).
Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 364 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 115 480 человек с подтвержденным диагнозом.
Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9866. Всего выздоровели 4 547 500 пациентов.
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