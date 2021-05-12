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Новое лекарство спасло людей от смерти из-за коронавируса

Lenta.ru
1 час назад
Ученые Медицинского центра при Университете Амстердама выяснили, почему коронавирусная инфекция у многих пациентов приводит к тяжелым симптомам и осложнениям. Причиной оказались аномалии в ответе иммунных антител, которым можно противодействовать с помощью нового препарата, одобренного для лечения аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.
Новое лекарство спасло от смерти из-за коронавируса
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Исследователи выяснили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 вырабатываются антитела с аберрантной структурой, что вызывает сильную воспалительную реакцию в легких и резко ухудшает течение болезни. Чрезмерная воспалительная реакция нарушает функции собственных тканей и органов пациента, способствует образованию тромбов в кровеносных сосудах и респираторному дистресс-синдрому, при котором легкие начинают заполняться жидкостью.
В настоящее время для лечения тяжелых больных людей применяются препараты, блокирующие чрезмерную активацию иммунной системы: дексаметазон и тоцилизумаб. Их главный недостаток в том, что они подавляют иммунитет в целом. Специалисты выяснили, что фостаматиниб позволяет иммунным клеткам в легких не реагировать на аномальные антитела, но при этом бороться с вирусом.
Препарат был протестирован на 59 пациентах. В группе из 30 человек, получавших фостаматиниб, было меньше осложнений и смертей, а выздоровление происходило быстрее, чем в группе из 29 пациентов, которые получали плацебо. В настоящее время лекарство испытывается в третьей фазе клинических исследований, которая должна показать, действительно ли этот препарат эффективен для спасения тяжелобольных пациентов с COVID-19.
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