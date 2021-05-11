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Раскрыт многократно увеличивающий риск смерти от коронавируса симптом

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад
Ученые Питтсбургского университета в США раскрыли, что вероятность смерти у пациентов с COVID-19, у которых развились неврологические симптомы, многократно вырастает. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Раскрыт симптом, увеличивающий риск смерти от COVID-19
Фото:  Lucy Nicholson / Reuters Lucy Nicholson / Reuters
В исследовании приняли участие 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19, при этом у 82 процентов наблюдались неврологические симптомы: головные боли, потеря вкуса и обоняния, а также острая энцефалопатия (поражала почти половину пациентов), за которой следовала кома (17 процентов) или инсульт (6 процентов).
Оказалось, что наличие ранее существовавшего неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — является самым сильным предиктором развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19, увеличивая их риск вдвое. При этом даже такие «безобидные» неврологические симптомы, как потеря вкуса и обоняния, увеличивали риск смерти в шесть раз.
Несмотря на ранние опасения по поводу способности коронавируса напрямую атаковать мозг и вызывать отек и воспаление мозга — менингит и энцефалит, — эти события были очень редкими и происходили менее чем у одного процента госпитализированных пациентов с COVID-19. Тем не менее даже у выздоровевших пациентов долгосрочные перспективы в отношении здоровья остаются неопределенными.
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