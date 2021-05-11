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Ученые создали вакцину способную защитить от всех опасных коронавирусов

Русская Планета
3 часа назад
Ученые Института вакцин человека Дюкского университета (США) разработали новую вакцину против различных коронавирусных инфекций. Доклинические испытания показали, что она эффективна от ряда коронавирусов, в том числе от SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, который привел к мировой пандемии. Также созданный препарат способен помочь против других патогенов летучих мышей способных спровоцировать новую пандемию. Такие данные следуют из статьи, опубликованной в журнале Nature.
Создана вакцина, защищающая от всех опасных коронавирусов
Фото: Русская ПланетаРусская Планета
Новая вакцина активирует антитела в организме с помощью наночастиц. Они содержат в себе фрагмент коронавируса и адъювант – комплекс веществ, которые усиливают иммунный ответ на иммуноген.
Исследования показали, что активированные препаратом антитела успешно нейтрализовали коронавирус у макак и мышей. При этом антитела справились как с классическим штаммом из Уханя, так и с вариантами коронавируса из Великобритании, Бразилии и Южной Африки.
При испытаниях на обезьянах разработанный препарат показал эффективность в 100%.
Коронавирус,
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