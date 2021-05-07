Хроники коронавируса: врач рассказал, как бороться с постковидным синдромом

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Нидерландские учёные обнаружили, что хоботок медоносных пчёл способен выявлять наличие коронавируса в крови человека. Российский биолог согласен с их выводом, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Введение вакцины от коронавируса будет обязательным условием для выхода на работу в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу в Twitter сообщило саудовское министерство людских ресурсов и социального развития. Ведомство уточнило, что новое правило коснется всех - чиновников, сотрудников государственных и частных предприятий и компаний.

Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как бороться с постковидным синдромом. Медик дал советы в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, от постковидного синдрома страдают от 25 до 70 процентов переболевших. Он выражается в усталости, слабости, когда у человека внезапно заканчивается энергия, и он "не может дальше выполнять свои функции".

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