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Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает вкус

Анна Арсеньева
2 часа назад
Ученые из США выяснили, почему при заражении коронавирусом пропадает вкус. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.
Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает вкус
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Оказалось, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2). Через него коронавирус проникает в клетки.
Вкусовые клетки тоже оказываются поражены, поэтому у некоторых больных COVID-19 пропадают полностью или меняются вкусовые ощущения.
Эксперты из Национального института США по проблемам старения сравнили состояние пациентов во время болезни и спустя полгода после выздоровления. Выяснилось, что восстановление вкусовых стволовых клеток может занять несколько недель.
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