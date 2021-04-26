Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

Потеря обоняния считается не только одним из частых, но и одним из самых длительных признаков коронавирусной инфекции. Клинический фармаколог и практикующий врач Александр Эдигер сообщил, как можно восстановить «нюх» после перенесенного заболевания.

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Как правило, обоняние и вкус восстанавливаются на 10-12 день, а спустя месяц люди, перенесшие коронавирус, забывают о неудобствах, которые испытывали во время болезни. Однако часто встречаются случаи, когда обоняние не возвращается в течение нескольких месяцев.

"Вернуть умение ловить запахи можно с помощью восстановления нейрональных повреждених, восполнения необходимых веществ и попытки регулировать происходящее",

— пояснил медик.

По его мнению, необходимо жестко контролировать свертывающую систему крови. Поэтому, конечно, важна врачебная помощь.

"А вот восстановить нервную систему можно попробовать в домашних условиях. Для этого надо использовать несколько веществ, продающихся в аптеках как монокомпоненты, а также находящихся в составе БАДов",

— добавил Александр Эдигер.