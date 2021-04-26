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Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

Вечерняя Москва
2 часа назад
Потеря обоняния считается не только одним из частых, но и одним из самых длительных признаков коронавирусной инфекции. Клинический фармаколог и практикующий врач Александр Эдигер сообщил, как можно восстановить «нюх» после перенесенного заболевания.
Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Как правило, обоняние и вкус восстанавливаются на 10-12 день, а спустя месяц люди, перенесшие коронавирус, забывают о неудобствах, которые испытывали во время болезни. Однако часто встречаются случаи, когда обоняние не возвращается в течение нескольких месяцев.
"Вернуть умение ловить запахи можно с помощью восстановления нейрональных повреждених, восполнения необходимых веществ и попытки регулировать происходящее",
— пояснил медик.
По его мнению, необходимо жестко контролировать свертывающую систему крови. Поэтому, конечно, важна врачебная помощь.
"А вот восстановить нервную систему можно попробовать в домашних условиях. Для этого надо использовать несколько веществ, продающихся в аптеках как монокомпоненты, а также находящихся в составе БАДов",
— добавил Александр Эдигер.
Среди этих веществ он перечислил фосфатидилсерин, пассифлору, а также экстракты цветков шафрана и гриффонии, сообщает «Общественная служба новостей».
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