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Мясников порекомендовал средство для реабилитации после COVID-19

Полина Алферова
2 часа назад
Врач Александр Мясников рассказал о пользе омега-3 жирных кислот при восстановлении после коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». Они действуют как противовоспалительное средство и позволяют справиться с мерцательной аритмией.
Мясников порекомендовал средство для реабилитации после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет», — подчеркнул Мясников.
Также он посоветовал есть рыбу, пойманную самостоятельно.
«Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы — например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3 и других питательных полезных веществ», — резюмировал врач.
Коронавирус,Александр Мясников,
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