Мясников порекомендовал средство для реабилитации после COVID-19

«Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы — например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3 и других питательных полезных веществ», — резюмировал врач.