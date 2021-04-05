По словам Бойцова, у тех, кто перенес коронавирус, вырос риск осложнений. Те, кто не болели, столкнулись с гиподинамией, увеличением массы тела, ростом потребления алкоголя, увеличением уровня стресса, тревожно-депрессивными расстройствами.

Медик уточнил, что после коронавируса у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может увеличиваться риск осложнений, в том числе летальных. По его мнению, роль сыграли изменения в оказании экстренной и плановой медпомощи, снижение ее доступности и страх людей обращаться в больницы.