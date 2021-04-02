Вирусолог объяснил технологию обновления вакцины «Спутник V»

Технологию обновления вакцины «Спутник V» при мутации коронавирусной инфекции разработали в Центре Гамалеи. Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, какие испытания потребуются для этого.

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Как пояснил эксперт, можно внести изменения в рекомбинантный вирус, который находится в основе препарата. Сделать это возможно в короткие сроки. Однако, по его мнению, быстро заменить одну вакцину другой – не получится. Для этого необходимо реорганизовать производство и провести соответствующие испытания.

"Срок для такой лабораторной работы, когда будут внесены изменения, составляет два дня. После этого наступит довольно длительный период, пока данная вакцина действительно будет готова, чтобы заменить предыдущую",

— объяснил эксперт.

По словам профессора, ученые рассмотрят все возможности для быстрого введения новой вакцины, а также отработают все подходящие для этого варианты, отмечает ОТР. Анатолий Альтштейн также добавил, что научные деятели знают место каждой аминоксилоты в белке и нуклеотида в нуклеиновой кислоте. Они отработали все методы, с помощью которых можно заменить один нуклеотид на другой, что приведет к изменениям в белке. Поэтому данный процесс, по мнению вирусолога, будет быстрым.

Тем временем, исполнительный директор Европейского регионального офиса ВОЗ Робб Батлер прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг российской вакцины «Спутник V».

"Препарат, разработанный Центром Гамалеи, согласно нашим данным, кажется безопасной и эффективной вакциной. Ее используют во многих государствах",

— пояснил Робб Батлер.