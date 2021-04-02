Челябинские ученые нашли новый способ противодействия COVID-19

Ученые из Челябинска совместно с коллегами из-за рубежа выяснили, что компоненты плесневых грибов могут остановить размножение вируса SARS-CoV2. Об этом сообщил начальник лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского госуниверситета Владимир Потемкин.

Исследования в 2020 году начал доктор Юрица Новак, который работает в лаборатории Южно-Уральского госуниверситета, сам же он из Хорватии. Также Потемкин добавил, что он совместно с зарубежными коллегами стали авторами статьи "Могут ли натуральные продукты остановить вирус SARS-CoV-2?".