Челябинские ученые нашли новый способ противодействия COVID-19

Ученые из Челябинска совместно с коллегами из-за рубежа выяснили, что компоненты плесневых грибов могут остановить размножение вируса SARS-CoV2. Об этом сообщил начальник лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского госуниверситета Владимир Потемкин.
"Эти исследования начались в феврале 2020 года, то есть на заре начала COVID-19. У нас еще не было карантина, но мы уже начали работать в этом направлении. Действительно, компоненты плесневых грибов способны ингибировать SARS-CoV2", - цитирует пресс-служба вуза слова Потемкина.
Исследования в 2020 году начал доктор Юрица Новак, который работает в лаборатории Южно-Уральского госуниверситета, сам же он из Хорватии. Также Потемкин добавил, что он совместно с зарубежными коллегами стали авторами статьи "Могут ли натуральные продукты остановить вирус SARS-CoV-2?".
По мнению ученого, возможность создания лекарства зависит от скорости разработки фармацевтической технологии. Ученые из Индии начали эту работу, а Индия - это лидер в производстве лекарств.