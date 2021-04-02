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Челябинские ученые нашли новый способ противодействия COVID-19

Даня Виттиг
2 часа назад
Ученые из Челябинска совместно с коллегами из-за рубежа выяснили, что компоненты плесневых грибов могут остановить размножение вируса SARS-CoV2. Об этом сообщил начальник лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского госуниверситета Владимир Потемкин.
Челябинские ученые нашли новый способ противодействия COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Эти исследования начались в феврале 2020 года, то есть на заре начала COVID-19. У нас еще не было карантина, но мы уже начали работать в этом направлении. Действительно, компоненты плесневых грибов способны ингибировать SARS-CoV2", - цитирует пресс-служба вуза слова Потемкина.
Исследования в 2020 году начал доктор Юрица Новак, который работает в лаборатории Южно-Уральского госуниверситета, сам же он из Хорватии. Также Потемкин добавил, что он совместно с зарубежными коллегами стали авторами статьи "Могут ли натуральные продукты остановить вирус SARS-CoV-2?".
По мнению ученого, возможность создания лекарства зависит от скорости разработки фармацевтической технологии. Ученые из Индии начали эту работу, а Индия - это лидер в производстве лекарств.
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