Врач назвал опасное последствие коронавируса для пожилых

Терновой добавил, что на сильные боли в костях и суставах во время коронавируса жалуются около 20 процентов пациентов. Они могут сохраниться и через две-три недели после окончания болезни. Врач пояснил, что COVD-19 вызывает тромбозы, отсюда поражаются практически все органы и суставы, нарушается кровоснабжение костей и суставов.