Названы последствия потери обоняния из-за коронавируса

При этом помочь восстановлению обоняния может и сам пациент. Для этого необходимо тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая разные ароматы, но только не резкие, а мягкие и достаточно стойкие. Например, аромат базилика.

При этом вопрос обоняния следует решать как можно раньше, дабы избежать серьезных последствий, когда человек с нарушением восприятия запахов просто не почувствует утечку газа, например. Кроме того, доктор Зайцев считает, что без восприятия запахов может быть утрачен вкус к жизни и человек скатится в депрессию.