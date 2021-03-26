Телеведущая пожаловалась на редкий симптом коронавируса

Шотландская телеведущая Энни Макгуайр (Annie McGuire) сообщила, что заразилась COVID-19 через 13 дней после вакцинации. Журналистка пожаловалась, что у нее обнаружили редкий симптом коронавируса, пишет Daily Record.

Макгуайр отметила, что из-за болезни у нее появились проблемы с языком: он отек и побелел, а также начал болеть. Из-за этого женщине стало трудно разговаривать. Врачи сказали, что у нее «ковидный язык» — редкий симптом, на который жалуется небольшая часть заразившихся людей.