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В России выявлено 9 284 новых случаев коронавируса 

Мария Грибова 3 часа назад
В России выявлено 9 284 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России было выявлено 9 284 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составило 4 466 153. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи инфицирования были выявлены в 83 регионах. Больше всего их в Москве (1586), Санкт-Петербурге (865) и Московской области (646). Из общего числа инфицированных 10,9% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в России скончался 361 человек с коронавирусом. После COVID-19 выздоровели 7 790 человека.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ВОЗ связал появление COVID-19 с торговлей животными в Китае.
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Коронавирус , ВОЗ
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