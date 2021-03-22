В России выявлено 9 284 новых случаев коронавируса 

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За последние сутки в России было выявлено 9 284 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составило 4 466 153. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования были выявлены в 83 регионах. Больше всего их в Москве (1586), Санкт-Петербурге (865) и Московской области (646). Из общего числа инфицированных 10,9% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России скончался 361 человек с коронавирусом. После COVID-19 выздоровели 7 790 человека.