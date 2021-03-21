Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Некоторые дети оказались в серьезной группе риска по COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 21 марта 2021
Дети с ожирением оказались в серьезной группе риска по COVID-19
Фото: Globallookpress.com
Дети с ожирением входят в серьезную группу риска по коронавирусу, у них чаще возникают различные последствия после перенесенного заболевания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Заместитель директора института по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал изданию, что в течение года российские эпидемиологи зарегистрировали более 30 случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у несовершеннолетних. При этом осложнении поражаются две и более системы организма. Лечить его можно только в условиях стационара, чаще всего в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Фактором развития такой патологии стало ожирение.
Горелов уточнил, что синдром проявляется в виде стойкой лихорадки, сниженного артериального давления, проблемами с сердечно-сосудистой системой, почками, желудочно-кишечным трактом, неврологическими, гематологическими, дерматологическими симптомами.
При воспалении начинают агрессивно вести себя иммунные молекулы, которые образуются в жировой ткани в процессе метаболизма. Помимо этого, при ожирении из-за эндокринных нарушений всегда поражаются капилляры. в связи с этим при встрече с коронавирусом организм сосуды уже патологически изменены, и это ухудшает течение болезни и прогноз.
Также на развитие мультивоспалительного синдрома влияют уже имеющиеся у ребенка заболевания, такие как диабет, хронические заболевания сердца, легких и сосудов, различные иммунодефициты, артериальная гипертензия, пояснила врач-педиатр детской клиники «Медси» Мария Евстигнеева.
Ранее педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов говорил, что мультисистемное воспаление организма у детей может привести к смерти. Смертность составляет 10-20 процентов.
Видео дня. Продукты, которые поднимают гемоглобин
Последние новости
В Кремле допустили максимально жесткие санкции США В Кремле допустили максимально жесткие санкции США Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального
Комментарии
Коронавирус , Александр Горелов , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как россиянин «умер» 10 раз за ночь, но выжил
02:57
Как россиянин «умер» 10 раз за ночь, но выжил
Болезни и лекарства
Что никогда нельзя делать при боли в животе
05:57
Что никогда нельзя делать при боли в животе
Болезни и лекарства
Что такое болезнь движения и как ее лечить
05:25
Что такое болезнь движения и как ее лечить
Болезни и лекарства
Продукты, которые поднимают гемоглобин
06:04
Продукты, которые поднимают гемоглобин
ЗОЖ
Признаки того, что у человека развивается шизофрения
06:12
Признаки того, что у человека развивается шизофрения
Болезни и лекарства
Что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся
03:21
Что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся
Болезни и лекарства
Привычки, которые гробят здоровье зубов
08:41
Привычки, которые гробят здоровье зубов
Болезни и лекарства
Почему инфаркт чаще случается у молодых
06:07
Почему инфаркт чаще случается у молодых
Болезни и лекарства
Почему так плохо во время похмелья
05:06
Почему так плохо во время похмелья
Наука
Почему постоянно хочется интимной близости
05:37
Почему постоянно хочется интимной близости
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение