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Назван увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Темп ходьбы влияет на риск смерти от COVID-19
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ученые из Университета Лестера в Великобритании назвали увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор. Об этом сообщает Leicestershire Live.
По данным специалистов, люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от коронавирусной инфекции по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы. Учеными были проанализированы показатели более 412 тысяч людей из британского биобанка (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан в возрасте от 40 до 69 лет). Специалисты изучили взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.
Выяснилось, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, среди людей с нормальным весом и предпочитающих медленную ходьбу в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.
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