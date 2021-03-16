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Врач предупредил о необратимом поражении почек после COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Врач предупредил о необратимом поражении почек после COVID-19
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Возникшие на фоне COVID-19 проблемы с почками могут стать хроническими и необратимыми. Об этом в разговоре с агентством «Москва» предупредил нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева Николай Буланов.
По его словам, некоторые инфицированные с острым повреждением почек не восстановились полностью за время пребывания в больнице, и есть вероятность, что у этих людей функция почек не вернется к прежним показателям.

«То есть это острое повреждение, которое потом постепенно трансформируется в хроническую почечную недостаточность, с которой они будут жить всю жизнь и которая потребует наблюдения у нефрологов»,

— пояснил врач.
Он добавил, что при тяжелом течении коронавирусной инфекции острое повреждение почек иногда возникало у пациентов с ранее здоровыми почками. По имеющимся на сегодняшний день данным, поражение почек развивается у 25-30 процентов госпитализированных с вирусом. При этом точный механизм поражения этого органа пока не ясен, и не известны отдаленные последствия инфекции.
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Коронавирус , АГН "Москва"
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