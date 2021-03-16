Ученые назвали людей с лишним весом суперраспространителями COVID-19. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами из Массачусетского технологического университета и Гарварда

Согласно полученным результатам, люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и пожилые выделяют больше всего респираторных капель, содержащих частицы вируса. По данным ученых, у различных пациентов количество выдыхаемых аэрозольных частиц может различаться в сотни раз. Так, по данным исследования, всего на 18 процентов людей приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля, что доказывает феномен суперраспространения.

Эксперты считают, что суперраспространение связано с повреждением слизистых при коронавирусе, которое наблюдается у пожилых и людей с лишним весом в более сильной форме. Отмечается, что тяжесть течения болезни также влияет на скорость распространения. При серьезном поражении легких человек может стать суперраспространителем.