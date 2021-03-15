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9 437 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 83 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 447 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 494 летальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.