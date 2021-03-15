Половина россиян выработала иммунитет к коронавирусу

По словам руководителя исследования Антона Барчука, у 53,4 процента участников тест на антитела к COVID-19 дал положительный результат. При этом этот показатель колебался незначительно: от 47,5 до 59,4 процента. В ноябре 2020-го иммунитет к инфекции был выявлен у четверти россиян. Увеличение доли граждан с антителами произошло в течение зимних месяцев, добавил специалист.