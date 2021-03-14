Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУАлексей Аграновский заявил, что осенью в России может вырасти число заболевших коронавирусом. Этим он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Специалист отметил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране снижается. Он также добавил, что вакцинация поможет избежать резкого подъема заболеваемости.
«Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание»,