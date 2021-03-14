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Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Мария Грибова
31 минуту назад
Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что осенью в России может вырасти число заболевших коронавирусом. Этим он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Специалист отметил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране снижается. Он также добавил, что вакцинация поможет избежать резкого подъема заболеваемости.
«Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание»,
— сказал Аграновский.
Ранее «Рамблер» писал о том, как сладкое влияет на состояние зубов.
Коронавирус,Алексей Аграновский,МГУ,Радиостанция "Говорит Москва",
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