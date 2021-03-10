Люди с пересаженными органами наиболее уязвимы перед коронавирусом

Наиболее уязвимы перед коронавирусом россияне с ВИЧ и люди с пересаженными органами, принимающие препараты для подавления иммунитета.

интервью «Ленте.ру». Эти группы назвал член-корреспондент РАН , доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов

По его словам, если коронавирусом заражается человек с «проблемами иммунной системы», то он болеет не 7-10 дней, а несколько месяцев. Этим объясняется появление новых штаммов COVID-19. Нетесов считает, что мутации, ускользающие от иммунитета, накапливаются в организме долго болеющего человека.