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Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом группы россиян 

Lenta.ru и ещё 2 10 марта 2021
Люди с пересаженными органами наиболее уязвимы перед коронавирусом
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Наиболее уязвимы перед коронавирусом россияне с ВИЧ и люди с пересаженными органами, принимающие препараты для подавления иммунитета.
Эти группы назвал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру».
По его словам, если коронавирусом заражается человек с «проблемами иммунной системы», то он болеет не 7-10 дней, а несколько месяцев. Этим объясняется появление новых штаммов COVID-19. Нетесов считает, что мутации, ускользающие от иммунитета, накапливаются в организме долго болеющего человека.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал группы людей, в организме которых с наибольшей вероятностью могут появиться новые штаммы коронавируса. По его словам, в большинстве случаев мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Он также объяснил это сохранением вируса в организме на протяжении долгого времени.
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Коронавирус , Сергей Нетесов , Евгений Тимаков , РАН , Lenta.ru
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