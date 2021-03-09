COVID-19 оказался похож на системный васкулит

Врачи в России на данный момент относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, которая поражает легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Это связано с тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, но через легкие этот процесс легче всего распознать.

Об этом РИА «Воронеж» рассказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.

«Эти поражения, которые мы видим в легочной ткани, как правило, есть везде — в почках, печени, в коже. Поэтому то, что мы видим в легочной ткани, — это не пневмония. Это скорее признаки эпителиита — сосудистого поражения, поражения сосудистой стенки», — сказала она.

По ее словам, течение коронавирусной инфекции не заканчивается после выписки пациента. Некоторые люди могут болеть до шести-восьми месяцев. В таком случае острая фаза в среднем длится до четырех недель после выписки, в этот момент могут проявиться осложнения. Затем от четырех до двенадцати недель идет подострая фаза. Во время этих двух этапов может наблюдаться как регресс, так и прогресс симптоматики.

Спустя три месяца после появления первых признаков COVID-19 начинается «чистый» постковид, который по всем проявлениям и оказался похож на системный васкулит. Он может сопровождаться очень разными симптомами, в том числе неврологическими и со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом прошедшие через реанимацию больные в этот период параллельно испытывают постреанимационный синдром.