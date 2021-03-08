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В России выявлено 10 253 новых случая COVID-19 

Диана Товсепова 3 часа назад
В России выявлено 10 253 новых случая COVID-19
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в РФ зафиксировано подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 10 253 в 83 регионах. 12,4% из них без клинических проявлений болезни.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
2. Сахалинская область 0,02%
3. Республика Тыва 0,03%
Всего в РФ зарегистрирован 4 333 029 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки подтверждено 379 смертей.
При этом за все время в РФ выздоровело 3 922 246 человек. За весь период по России умерло 89 473 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал о резком падении рождаемости из-за коронавируса в нескольких странах.
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