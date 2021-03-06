«Женщины прививаются чаще»: раскрыта доля привившихся от COVID москвичей 

Все новости на карте

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения рассказала, как обстоят дела с вакцинацией. Об этом сообщают РИА Новости.

Сотрудники отметили, что женщины чаще прививаются от коронавируса по сравнению с мужчинами.

Количество привившихся женщин и мужчин поделились почти поровну, но все равно есть перевес. 52 процента составили женщины, 48 процентов — мужчины.

Напомним, что в Москве масштабная вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря прошлого года.