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«Женщины прививаются чаще»: раскрыта доля привившихся от COVID москвичей 

Даня Виттиг 3 часа назад
«Женщины прививаются чаще»: раскрыта доля привившихся от COVID москвичей
Фото: depositphotos.com
Пресс-служба столичного департамента здравоохранения рассказала, как обстоят дела с вакцинацией. Об этом сообщают РИА Новости.
Сотрудники отметили, что женщины чаще прививаются от коронавируса по сравнению с мужчинами.
Количество привившихся женщин и мужчин поделились почти поровну, но все равно есть перевес. 52 процента составили женщины, 48 процентов — мужчины.
Напомним, что в Москве масштабная вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря прошлого года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Италии обнаружена устойчивая к вакцинам мутация.
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