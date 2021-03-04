Мясников рассказал о непредсказуемости коронавируса 

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников обнаружил странности в поведении коронавируса. О них доктор порассуждал в своем Telegram -канале.

По словам Мясникова, в мире сложилось представление о том, что коронавирусная инфекция течет волнами: после первой волны прогнозировалась вторая. При этом ожидалось, что осенью 2020 года количество заразившихся будет меньше, чем весной, однако на самом получилось наоборот.

«Дальше коронавирус повел себя, как сезонная инфекция. После большого всплеска инфекция откатилась, но не более, чем наполовину, и во многих странах застыла на ровном плато», — отметил доктор. По его мнению, примерно так же ведет себя вирус гриппа.

После второй волны количество заразившихся коронавирусом стабилизировалась, а прирост числа инфицированных стал относительно устойчивым. В некоторых странах назвали эту ситуацию «третьей волной». «Коронавирус очередной раз показал свою непредсказуемость», — отметил Мясников.

Говоря о том, как ситуация с распространением инфекции будет развиваться, доктор предположил, что число заразившихся снова снизится и стабилизируется на три-четыре месяца. За плато последует новый осенний всплеск. «Реально противопоставить коронавирусу мы можем только вакцинацию. Надеемся, что она круто изменит естественный для коронавируса ход событий», — заключил телеврач.