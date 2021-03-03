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10 535 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 40 минут назад
10 535 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
10 535 новых случаев коронавируса выявлено в 84 регионах России за последние сутки. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 452 летальных исхода, за сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые впервые обнаружили мутировавший коронавирус в новорожденном.
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