10 535 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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10 535 новых случаев коронавируса выявлено в 84 регионах России за последние сутки. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 452 летальных исхода, за сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.