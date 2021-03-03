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Эксперт: иммунный ответ на вакцинацию от коронавируса у некоторых людей может запаздывать 

ТАСС 2 часа назад
Эксперт: иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может запаздывать
Фото: Depositphotos
Этим объясняется отсутствие как положительного, так и отрицательного результата теста на антитела, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
Реакция организма на вакцинацию от коронавируса в виде выработки антител у некоторых людей может быть запоздалой, этим объясняется отсутствие как положительного, так и отрицательного результата теста на антитела, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала.

"У кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то иммунологический ответ запаздывает",

— сказал он, комментируя отсутствие как положительного, так и отрицательного результата тестирования на антитела к коронавирусу у некоторых людей.
Горелов отметил, что T-клетки в организме человека сохраняют память о перенесенном заболевании в течение всей его жизни.

"Если мы повторно с [вирусом] встречаемся, Т-клетки дают сигнал B-клеткам, и те продуцируют антитела, которые будут нейтрализовать весь вирус",

— сказал он.
Т-клетки являются основой иммунной защиты человека. Это белые тельца в крови, которые способствуют выработке антител и уничтожают вирусные клетки. B-клетки памяти тоже образуются в ответ на инфекцию и могут сохраняться в организме десятилетиями, готовые в любой момент произвести свежий запас антител, если патоген снова появится.
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Комментарии
Коронавирус , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , Первый канал
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