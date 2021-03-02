Хроники коронавируса: почему опасно прививать людей от COVID-19 одной прививкой

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Шведские ученые впервые обнаружили мутировавшую форму коронавируса SARS-CoV-2 в новорожденном ребенке. Его мать, соответственно, была больна COVID-19. Об этом сообщает издание The Conversation.

В больницу города Мальмё была доставлена беременная женщина с сильными болями в животе. После тщательного обследования врачи обнаружили у ребенка аномально низкую частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, служит признаком недостатка кислорода.

За последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,1% из них не имели клинических проявлений болезни.

При этом в стране зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек.

Сейчас паника из-за коронавируса постепенно отступает: у переболевших и вакцинированных есть антитела. Год назад в России был зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции у мужчины в Москве, прилетевшего из Италии. Тогда мир охватила паника и беспокойство за свое будущее из-за того, что люди столкнулись с неизвестной болезнью.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказался о стратегии Pfizer и Moderna, которые прививают людей отCOVID-19 всего одной дозой препарата, а не двумя. Его слова приводит издание The Hill.

Доктор высказался после переговоров с представителями медицинской системы Великобритании, где уже перешли на прививки одной дозой. По мнению эксперта, США не стоит брать с британцев пример.

Коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 60% в России стоит ожидать до второй половины 2021 года. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский изданию РИА Новости.

Он объяснил механизмы формирования коллективного иммунитета:

"Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое — это реальная встреча человека с вирусом или перенесено заболевание с бессимптомным носительством. Второе — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше 2% населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации",

— отметил Вознесенский.