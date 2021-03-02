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10 565 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Диана Товсепова 2 часа назад
10 565 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,1% из них не имели клинических проявлений болезни.
При этом в стране зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 смертей, выздоровели 3 838 040 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи объяснили смертельный случай после вакцины коронавируса.
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