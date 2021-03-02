10 565 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,1% из них не имели клинических проявлений болезни.

При этом в стране зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 смертей, выздоровели 3 838 040 человек.