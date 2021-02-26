Хроники коронавируса: врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили ребенка

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В американском штате Теннесси шестилетняя девочка умерла от COVID-19. Однако врачи не сразу заподозрили у пациентки заболевание.

Вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что делать, если пациент заболел ОРВИ после первой прививки от коронавируса.

Новый штамм коронавируса был выявлен в мае 2020 года и практически не проявлял себя до октября. Выяснилось, что калифорнийский штамм лучше и быстрее копирует себя, когда попадает внутрь человеческого тела и захватывает его механизмы.

Во Всемирной организации здравоохранения занялись новой версией возникновения коронавируса. Он мог начать распространяться на другом рынке морепродуктов в китайском городе Ухань.