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Хроники коронавируса: главные новости за 26 февраля 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Хроники коронавируса: врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили ребенка
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили ребенка

В американском штате Теннесси шестилетняя девочка умерла от COVID-19. Однако врачи не сразу заподозрили у пациентки заболевание.
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Врач объяснил, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19

Вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что делать, если пациент заболел ОРВИ после первой прививки от коронавируса.
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Ученые назвали самый смертоносный штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса был выявлен в мае 2020 года и практически не проявлял себя до октября. Выяснилось, что калифорнийский штамм лучше и быстрее копирует себя, когда попадает внутрь человеческого тела и захватывает его механизмы.
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В ВОЗ расследуют новую версию появления коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения занялись новой версией возникновения коронавируса. Он мог начать распространяться на другом рынке морепродуктов в китайском городе Ухань.
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В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико назвал сроки спада заболеваемости коронавирусом. По его мнению, это может произойти уже скоро.
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Видео дня. Что будет, если содрать родинку
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Коронавирус , Николай Крючков , Николай Брико , Минздрав РФ , ВОЗ , РАН
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