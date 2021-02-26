Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась новой версией возникновения коронавируса на другом рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Об этом сообщили трое экспертов организации, проводивших расследование в Ухане, пишет The Wall Street Journal.

Члены международной группы экспертов рассказали изданию, что во время своей поездки они встретились с предполагаемым «нулевым пациентом», с которого могло начаться распространение вируса. Житель Уханя по фамилии Чень заболел еще 8 декабря 2019 года. Его случай и последние данные заставили ученых прийти к выводу, что вирус мог распространяться в городе до вспышки на рынке Хуанань.

«Нулевой пациент» рассказал, что ни он, ни его близкие не посещали рынок морепродуктов Хуанань, который, как считалось ранее, мог стать источником вируса. Однако мужчина добавил, что его родители совершали покупки на другом рынке. Экспертам не удалось выяснить, что это был за рынок, и получить какие-то дополнительные сведения.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок.