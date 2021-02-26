В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19 

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По его мнению, спад заболеваемости можно ожидать к лету 2021 года.

«Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период».

При этом Брико отметил, что не стоит называть рост заболеваемости волной. По его словам, это скорее повышение заболеваемости на фоне активизации определенных эпидемических процессов.