В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19 

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико назвал сроки спада заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, спад заболеваемости можно ожидать к лету 2021 года.
«Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период».
При этом Брико отметил, что не стоит называть рост заболеваемости волной. По его словам, это скорее повышение заболеваемости на фоне активизации определенных эпидемических процессов.
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