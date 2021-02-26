В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19 

«Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период»,

— отметил специалист.

Кроме того, Брико отметил, что не стоит называть рост заболеваемости волной. По его словам, это скорее повышение заболеваемости на фоне активизации определенных эпидемических процессов.