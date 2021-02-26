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В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19
Фото: Lenta.ru
Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к лету. Такой срок назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, передает РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

«Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период»,

— отметил специалист.
Кроме того, Брико отметил, что не стоит называть рост заболеваемости волной. По его словам, это скорее повышение заболеваемости на фоне активизации определенных эпидемических процессов.
По последним данным, всего в России выявлено 4 223 186 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 11 086 человек — это новый минимум с октября.
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Коронавирус , Николай Брико , Минздрав РФ , РАН , РИА Новости
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