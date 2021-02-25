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Российские врачи озвучили причины наступления третьей волны COVID-19 

Lenta.ru и ещё 21 6 часов назад
Врачи озвучили причины наступления третьей волны COVID-19
Фото: Lenta.ru
Российский инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в озвучил в беседе с РБК причины, из-за которых в России может начаться третья волна коронавируса.
По его словам, наступление очередного всплеска заболеваемости может произойти весной, однако называть это третьей волной не совсем корректно. Специалист считает, что до россиян в любом случае дойдет штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании.
Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается»,

— сказал Тимаков.
Как считает вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский, летом число новых случаев заражения, вероятно, снизится, но осенью возможен очередной всплеск заболеваемости.

«Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание»,

— пояснил ученый.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заметил, что для снижения заболеваемости необходимо активнее проводить вакцинацию населения.

«Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально»,

— заключил он.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , Николай Малышев , Алексей Аграновский , МГУ , РБК
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