Врачи озвучили причины наступления третьей волны COVID-19

Российский инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в озвучил в беседе с РБК причины, из-за которых в России может начаться третья волна коронавируса.

По его словам, наступление очередного всплеска заболеваемости может произойти весной, однако называть это третьей волной не совсем корректно. Специалист считает, что до россиян в любом случае дойдет штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании.

Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается»,

— сказал Тимаков.

Как считает вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский , летом число новых случаев заражения, вероятно, снизится, но осенью возможен очередной всплеск заболеваемости.

«Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание»,

— пояснил ученый.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заметил, что для снижения заболеваемости необходимо активнее проводить вакцинацию населения.

«Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально»,

— заключил он.